الموعد والتشكيلة المتوقعة لملحمة إنترميلان وليفربول

يحتضن ملعب "سان سيرو" مساء اليوم الأربعاء، ملحمة نارية بين إنترميلان، بطل إيطاليا، وضيفه ليفربول الإنجليزي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتجدد اللقاء بين إنتر وليفربول للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008 في الدور ذاته، عندما خرج الفريق الإنجليزي فائزا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

ويعود ليفربول إلى ملعب "سان سيرو"، للمرة الثانية تواليا في المسابقة القارية هذا الموسم، بعد فوزه الأخير على ميلان، جار وغريم إنتر، في ديسمبر الماضي، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وتقام مواجهة إنتر وضيفه ليفربول اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت غرينيتش.

ويبدو ليفربول، حامل اللقب ست مرات، آخرها في العام 2019، من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة القارية هذا الموسم عطفا على المستويات التي يقدمها، إذ لم يخسر في مبارياته التسع الأخيرة في كل المسابقات، بينها خمس في الدوري الإنجليزي الذي يحتل وصافته.

من جهته، يخوض إنتر الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، ويأمل بطل إيطاليا في تعويض نتائجه المخيبة محليا.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فمن المتوقع أن يدخلا الفريقان المباراة المرتقبة بالتشكيلتين التاليتين:

إنتر ميلان (3-5-2)

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: سكرينيار – دي فري – دي ماركو.

في خط الوسط: دومفريس- أرتورو فيدال – بروزوفيتش – تشالانوغلو –بيريسيتش.

في خط الهجوم: لاوتارو – دجيكو.

ليفربول (4-3-3)

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – أرنولد.

في خط الوسط: ألكانتارا – فابينيو – كيتا.

في خط الهجوم: ساديو ماني – ديوغو جوتا – محمد صلاح.

المصدر: "ماركا" + وكالات