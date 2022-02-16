شاهد أول هدف لمحمد صلاح بعد خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)
أنهى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صيامه عن التهديف بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي استضافتها الكاميرون مؤخرا.
وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك مضيفه إنتر ميلان في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف "الفرعون" المصري في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.
هدف محمد صلاح في انتر ميلان الإيطالي— Ahmed Megahed (@AhmedMe61486769) February 16, 2022
ليفربول ..كلوب الليفر #ليفربول_انتر#صلاح#Liverpoolpic.twitter.com/ySCNygyXkK
وبهدفه اليوم، رفع صلاح رصيده إلى 8 أهداف في "التشامبيونزليغ" هذا الموسم، وكسر النحس الذي لازمه في آخر مباراتين لعبهما مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي وبيرنلي، منذ عودته من المشاركة مع المنتخب المصري في البطولة الأكبر في القارة السمراء.
يذكر أن المنتخب المصري خسر المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية أمام نظيره السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية.
المصدر: RT
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