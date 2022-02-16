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دوري الأبطال.. صلاح يقود ليفربول للفوز على إنتر ميلان في عقر داره (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. صلاح يقود ليفربول للفوز على إنتر ميلان في عقر داره (فيديو)
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حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه إنتر ميلان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية "الريدز" البرازيلي روبيرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وبهدفه اليوم، رفع صلاح رصيده إلى 8 أهداف في "التشامبيونزليغ" هذا الموسم.

ووضع ليفربول قدما في الدور ربع النهائي من البطولة القارية بانتظار مباراة الإياب في إنجلترا في الثامن من مارس المقبل.

المصدر: RT

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