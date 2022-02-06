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شاهد.. أهداف ليفربول وكارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

شاهد.. أهداف ليفربول وكارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
AP Jon Super
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تأهل فريق ليفربول إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه كارديف سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

ووقع على ثلاثية الريدز" كل من اللاعبين، البرتغالي ديوغو جوتا، والياباني تاكومي مينامينو، والإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق (53، 68، 76) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط الويلزي روبين كولويل هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "أنفيلد".

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نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي
نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

وضرب ليفربول موعدا في دور الـ16 مع نادي نوريتش سيتي، وفقا للقرعة التي جرت اليوم.

المصدر: RT 

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