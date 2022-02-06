شاهد.. أهداف ليفربول وكارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليفربول إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه كارديف سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

ووقع على ثلاثية الريدز" كل من اللاعبين، البرتغالي ديوغو جوتا، والياباني تاكومي مينامينو، والإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق (53، 68، 76) على الترتيب.

𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿!



No stopping this downwards header from @DiogoJota18 👏#EmiratesFACuppic.twitter.com/kbNKJCRGtC — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19 🔴



Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake 💥#EmiratesFACuppic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Harvey Elliott that is outrageous 😍



What a way to mark your return 🙌#EmiratesFACuppic.twitter.com/oSGJ8MOHGO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

بينما سجل لاعب خط الوسط الويلزي روبين كولويل هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "أنفيلد".

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وضرب ليفربول موعدا في دور الـ16 مع نادي نوريتش سيتي، وفقا للقرعة التي جرت اليوم.

المصدر: RT