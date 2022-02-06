شاهد.. أهداف ليفربول وكارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
تأهل فريق ليفربول إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه كارديف سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.
ووقع على ثلاثية الريدز" كل من اللاعبين، البرتغالي ديوغو جوتا، والياباني تاكومي مينامينو، والإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق (53، 68، 76) على الترتيب.
𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿!— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022
No stopping this downwards header from @DiogoJota18 👏#EmiratesFACuppic.twitter.com/kbNKJCRGtC
Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19 🔴— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022
Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake 💥#EmiratesFACuppic.twitter.com/ml5RAywrHB
Harvey Elliott that is outrageous 😍— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022
What a way to mark your return 🙌#EmiratesFACuppic.twitter.com/oSGJ8MOHGO
بينما سجل لاعب خط الوسط الويلزي روبين كولويل هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "أنفيلد".
A moment to remember for @RubinColwill 😀#EmiratesFACuppic.twitter.com/feZbWMFJQw— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022
وضرب ليفربول موعدا في دور الـ16 مع نادي نوريتش سيتي، وفقا للقرعة التي جرت اليوم.
المصدر: RT
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