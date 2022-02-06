نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة منافسات الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الأحد، عن منافسات سهلة للأندية الكبيرة المستمرة في البطولة.

وأوقعت قرعة البطولة الفريق الأقدم في تاريخ كرة القدم الانجليزية، نادي مانشستر سيتي في مواجهة بيتربوره يونايتد المغمور، الفريق المشارك في دوري البطولة الإنجليزية.

وسيواجه فريق تشيلسي نادي لوتون تاون، الذي ينشط في الدرجات الأدنى بإنجلترا أيضا، بينما سيلتقي الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي مع نوريتش سيتي.

في حين اصطدم فريق ميدلزبره، الذي أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع، بفريق توتنهام هوتسبير.

وفي ما يلي نتائج قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي:

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لوتون تاون - تشيلسي

كريستال بالاس - ستوك سيتي

بيتربوره يونايتد - مانشستر سيتي

ليفربول أو كارديف سيتي - نوريتش سيتي

ساوثامبتون - وست هام يونايتد

ميدلزبره - توتنهام هوتسبير

نوتنغهام فورست أو ليستر سيتي - هدرسفيلد تاون

إيفرتون - بورنموث أو بورام وود.

Here are the #EmiratesFACup fifth round ties 🙌 pic.twitter.com/Q11iph3QG3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

يذكر أن ليستر سيتي فاز بلقب بطل المسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم، في الموسم الماضي، على حساب تشيلسي، إثر فوزه عليه في النهائي بهدف من دون رد.

المصدر: "twitter/EmiratesFACup"