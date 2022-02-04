ميدلزبره يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق ميدلزبره مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله لدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه مانشستر يونايتد، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (8-7).

سجل الإنجليزي جادون سانشو هدف التقدم لأصحاب الأرض "الشياطين الحمر" في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

Your first touch can make a goal 👀@Sanchooo10 teaching lessons 👏#EmiratesFACuppic.twitter.com/U2sl6mSBKB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022

ورد لاعب خط الوسط مات كروكس بهدف التعادل للضيوف عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة، على ملعب "أولد ترافورد".

WOULD YOU BELIEVE IT 😱@mdrcrooks scores against the club he supports for @Boro! 💥#EmiratesFACuppic.twitter.com/dgtNknW8c3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، في الدقيقة 20 "بغرابة" حيث سدد الكرة "بغرابة" خارج الأخشاب الثلاثة، بجوار القائم الأيمن من الحارس جوي لوملي.

وحسم فريق ميدلزبره نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء بسبعة أهداف مقابل ستة، بعد أن أهدر السويدي، أنثوني إيلانغا، مهاجم مانشستر يونايتد، ركلة الترجيح السابعة لفريقه.

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المصدر: RT