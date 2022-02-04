 
مباشر

ميدلزبره يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

ميدلزبره يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
AP Jon Super
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbrj

حقق فريق ميدلزبره مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله لدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه مانشستر يونايتد، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (8-7).

سجل الإنجليزي جادون سانشو هدف التقدم لأصحاب الأرض "الشياطين الحمر" في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ورد لاعب خط الوسط مات كروكس بهدف التعادل للضيوف عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة، على ملعب "أولد ترافورد".

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، في الدقيقة 20 "بغرابة" حيث سدد الكرة "بغرابة" خارج الأخشاب الثلاثة، بجوار القائم الأيمن من الحارس جوي لوملي.

وحسم فريق ميدلزبره نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء بسبعة أهداف مقابل ستة، بعد أن أهدر السويدي، أنثوني إيلانغا، مهاجم مانشستر يونايتد، ركلة الترجيح السابعة لفريقه.

إقرأ المزيد
فيديو.. رونالدو يهدر ركلة جزاء
فيديو.. رونالدو يهدر ركلة جزاء "بغرابة" في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا