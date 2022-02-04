فيديو.. رونالدو يهدر ركلة جزاء "بغرابة" في كأس الاتحاد الإنجليزي

أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، فرصة ذهبية لهز شباك ضيفه ميدلزبره، في اللقاء بينهما اليوم الجمعة، في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسدد رونالدو الكرة "بغرابة" خارج الأخشاب الثلاثة، بجوار القائم الأيمن من الحارس جوي لوملي، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للمباراة على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

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المصدر: RT