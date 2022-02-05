جورجينا تهنئ رونالدو على طريقتها

هنأت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، شريكها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ37، اليوم السبت، بطريقة متواضعة.

ونشرت جورجينا صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، وهي تمد يدها وكأنها تهدي رونالدو "البوظة"، مع إشارة قلب.

instagram/georginagio

وأفسد احتفال رونالدو بعيد ميلاده الـ37 خروج فريقه مانشستر يونايتد من الدور الرابع من مسابقة كاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشكل مفاجئ على يد نادي الدرجة الأولى ميدلزبره، الذي فاز عليه في عقر داره بركلات الترجيح (8-7) بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة، على ملعب "أولد ترافورد".

وزاد الطين بلة إهدار النجم البرتغالي ركلة جزاء، في الدقيقة 20 ، حيث سدد الكرة "بغرابة" خارج الأخشاب الثلاثة، بجوار القائم الأيمن من الحارس جوي لوملي.

ولكن كريستيانو رونالدو يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ37 وهو يتربع على قمة هدافي العالم برصيد 803 أهداف أحرزها في المسابقات الرسمية مع الأندية التي ارتدى قميصها ومنتخب بلاده، فضلا عن العديد من الأرقام القياسية على مدى السنوات الماضية.

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ويعد رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، والأكثر تسجيلا في البطولة في موسم واحد (17 هدفا) وأكثر لاعب تسجيلا في أكبر عدد من مباريات متتالية بالبطولة (11 مباراة)، وهو اللاعب الوحيد الذى سجل في 3 نهائيات للبطولة والأكثر فوزا بألقاب البطولة الأوروبية المرموقة - 5 مرات، كما توج خمس مرات بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وهو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 115 هدفا، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني العريق برصيد 450 هدفا.

وحصد رونالدو 31 بطولة خلال مسيرته، سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب البرتغال، وحقق سلسلة لا حصر لها من الأرقام القياسية مع الأندية والشخصية.

المصدر: وكالات