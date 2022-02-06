كلوب يوجه رسالة أخيرة لمحمد صلاح وماني قبل المواجهة بينهما.. وسيراقب هذا اللاعب

وجه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، رسالة أخيرة إلى نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني قبل صدامهما، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتترقب جماهير ليفربول والمصرية والسنغالية، المواجهة المرتقبة بين الزميلين في "الريدز"

النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، خلال مباراة منتخبي بلادهما، وذلك في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ووجه كلوب، عقب فوز ليفربول على كارديف سيتي، في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، رسالة أخيرة عبر شبكة "بي إن سبورتس" إلى صلاح وماني قبل ساعات قليلة على نهائي كأس أمم إفريقيا.

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وقال كلوب: "سأشاهد نهائي كأس أمم إفريقيا، لكني لا أعرف إلى أي مدى سأظل متابعا للمباراة، لأنه من المحتمل أن يظهر نات فيليبس أيضا لأول مرة الليلة مع فريق بورنموث، حيث يلعب معه معارا".

وأضاف: "لذا قد أشاهد أجزاء من النهائي مع متابعة ما سيقدمه فيليبس أيضا رفقة بورنموث".

وأتم: "سيكون أحدهما فوق القمر، وسيصعد له حال تتويجه بالبطولة، عامة أتمنى التوفيق لصلاح وماني، ربما يفوز الفريق الأفضل، هي مباراة كبيرة بكل تأكيد".

يذكر أن منتخب مصر بقيادة محمد صلاح يسعى للتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ، بينما لا يزال منتخب السنغال يحلم بالظفر باللقب الأول في تاريخه.

المصدر: وكالات