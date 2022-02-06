شاهد.. أبو جبل يتصدى لركلة جزاء مبكرة أمام السنغال

أنقذ حارس مرمى المنتخب المصري المتألق، محمد أبو جبل، "الفراعنة" من هدف مبكر أمام نظيره السنغالي، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا، الجارية بينهما في هذه الأثناء.

وتصدى أبو جبل ببراعة لكرة المهاجم السنغالي ساديو ماني، التي سددها من ركلة جزاء محتسبة مبكرا، في الدقيقة السادسة من صافرة البداية، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

صلاح يغشش الحارس وين بيسدد ماني وجا يعنني بيخرب عليهم لكن صدها أبو جبل 💪🏻❤pic.twitter.com/zcTllp6v2z — 𝓜𝓳 (@10wa66) February 6, 2022

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المصدر: RT