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كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية لـ"المباراة الذهبية" بين مصر والسنغال

الرياضة

كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية لـ
RT Legion-Media
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية اليوم الأحد، صوب ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، لمتابعة المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الجنوب إفريقي فيكتور غوميز صافرة بداية المباراة النهائية في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره السنغالي "أسود التيرانجا":

في المقابل، اختار أليو سيسيه (45 عاما)، المدير الفني للمنتخب السنغالي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة" في هذا النهائي المرتقب:

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المصدر: RT 

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