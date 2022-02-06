كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية لـ"المباراة الذهبية" بين مصر والسنغال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية اليوم الأحد، صوب ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، لمتابعة المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الجنوب إفريقي فيكتور غوميز صافرة بداية المباراة النهائية في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره السنغالي "أسود التيرانجا":

في المقابل، اختار أليو سيسيه (45 عاما)، المدير الفني للمنتخب السنغالي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة" في هذا النهائي المرتقب:

📋 تشكيل المباراة 📋



🇸🇳 السنغال 🆚 مصر 🇪🇬



إليكم القوام الأساسي لأسود التيرانجا والفراعنة لخوض نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #SENEGYpic.twitter.com/8gmMbIZmun — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

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المصدر: RT