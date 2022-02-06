السنغال ترفع كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخها على حساب مصر (فيديو)

توج المنتخب السنغالي بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، أول مرة في تاريخه، إثر فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في الكاميرون.

ولم يتمكن أحد من هز شباك الآخر على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين، بالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت للطرفين، أخطرها ركلة الجزاء لمنتخب السنغال في بداية اللقاء، عندما أنقذ حارس عرين مصر المتألق، محمد أبو جبل، منتخب "الفراعنة" من هدف مبكر، بتصديه ببراعة لكرة المهاجم السنغالي ساديو ماني، التي سددها من ركلة جزاء احتسبها حكم الساحة الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، في الدقيقة السادسة من صافرة البداية.

ونجح منتخب السنغال "أسود التيرانجا" في حسم نتيجة المباراة "الماراثونية" لصالحه بركلات الترجيح (4-2) على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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وخاض منتخب مصر الشوطين الإضافي للمباراة الرابعة على التوالي، وركلات الترجيح للمرة الثالثة على التوالي.

وأحرز المنتخب السنغالي لقب بطولة القارة السمراء لأول مرة في تاريخ، بعد خسارته في نهائي النسختين الماضيتين لكأس الأمم الإفريقية، ونهائي نسخة عام 2002 أمام الكاميرون.

وبينما حصد المنتخب المصري لقب البطولة سبع مرات من قبل، وهو رقم قياسي، آخرها في عام 2010.

المصدر: RT