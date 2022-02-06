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السيسي يوجه رسالة عاجلة للاعبي منتخب مصر

الرياضة

السيسي يوجه رسالة عاجلة للاعبي منتخب مصر
AFP Attila KISBENEDEK
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية للاعبي منتخب بلاده على ما قدموه وبذلوه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي اختتمت مساء يوم الأحد، في الكاميرون.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على موقع "تويتر": "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف السيسي: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

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وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. 

المصدر: " twitter/alsisiofficial " 

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