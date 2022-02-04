كلوب يحدد أول العائدين من الثنائي صلاح وماني بعد نهائي كأس إفريقيا

علق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على المواجهة المرتقبة بين مهاجمي "الريدز" محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني نجم منتخب السنغال، في نهائي كأس أمم إفريقيا، الأحد المقبل.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة: "لن يكون الأمر سهلا، لأن أحدهما سيكون سعيدا، بينما سيشعر الآخر بالحزن، إنها فرصة ثمينة لهما لتحقيق إنجاز كبير".

وأضاف المدرب الألماني "تأهل صلاح وماني لنهائي كأس الأمم إنجاز رائع لهما، كما لعب نابي كيتا بطولة استثنائية أيضا مع منتخب غينيا، لقد أدى لاعبونا بطولة ناجحة، وستكون مثيرة".

وبشأن إمكانية لحاق صلاح وماني بمواجهة ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قال كلوب: "أعتقد أنهما سيكونان متاحين، لكن سأتحدث معهما أولا".

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وأشار يورغن كلوب في ختام تصريحاته: "ربما سيعودان يوم الثلاثاء أو الأربعاء، أعتقد أن الخاسر منهما سيعود قبل الآخر، فهما يتمتعان باللياقة البدنية حيث خاض كل منهما عددا من المباريات في الفترة الأخيرة".

وسيواجه منتخب "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح في النهائي نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: وكالات