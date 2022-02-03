ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة تهنئه لهدافه المصري محمد صلاح على تأهل منتخب بلاده إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة للنجم محمد صلاح مرفقة بـ"تدوينة" جاء فيها: "إلى النهاااااااااااائي! 🇪🇬

تهانينا للملك @MoSalah على وصوله رفقة المنتخب المصري إلى المحطة الأخيرة من #كأس_الأمم_الإفريقية2021".

إلى النهاااااااااااائي! 💪🇪🇬



تهانينا للملك @MoSalah على وصوله رفقة المنتخب المصري إلى المحطة الأخيرة من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 😍 pic.twitter.com/D81sSjGfPf — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 3, 2022

كما نشر صورة أخرى مشتركة لنجميه محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، مرفقة بـ"تدوينة" مرفقة بتعليق: " حدث بالفعل!

نهائي ليفربولي في القارة الإفريقية".

حدث بالفعل! 👌



نهائي ليفربولي في القارة الإفريقية ❤️ https://t.co/TTPlQLjA1H — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 3, 2022

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وجاء تأهل منتخب مصر على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة من دون أهداف على ملعب ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وضرب منتخب "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح موعدا في النهائي مع نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" ياوندي أيضا.

المصدر: RT