شاهد.. محمد صلاح ينفعل ويهاجم الحكم جاساما في مشادة قوية بينهما

أثار الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون، في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أمس الخميس، الكثير من الجدل بسبب قراراته وسلوكه مع النجم المصري محمد صلاح.

واتخذ جاساما خلال المباراة، العديد من القرارات، التي أثارت حفيظة لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.

Salah thought he was arguing with Prem Referees 😂😂 pic.twitter.com/NnhX6V3mQg — Si Mohamed (@CasaVoyager) February 3, 2022

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ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا على حساب الكاميرون، بفوزه عليه (3-1) بركلات الترجيح في عقر داره، بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب "أولمبي" في العاصمة ياوندي.

وضرب منتخب "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح موعدا في النهائي مع نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" ياوندي أيضا.

المصدر: وكالات