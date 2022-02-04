الـ"كاف" يحدد حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، للجنوب إفريقي فيكتور غوميز.

وسيتولى جوميز (39 عاما) إدارة المباراة النهائية بمساعدة مواطنه، زخاري سويلا، وتاني سورو من ليسوتو، في حين سيكون جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا، بينما سيشرف على تقنية الفيديو "VAR" الحكمان المغربيان عادل زوراق بشرى وزكريا برنس.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيحي (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في الدور نصف النهائي.

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بينما بلغ المنتخب السنغالي نهائي البطولة على حساب منتخب بوركينا فاسو إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي أيضا.

بينما سيتولى الحكم الدولي المغربي، رضوان جيد، مهمة إدارة مباراة المركز الثالث بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، التي ستقام غدا السبت، على أرضية ملعب "أحمدو أهيدجو"، في ياوندي.

وسيدير رضوان جيد، مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، بمساعدة كل من مواطنيه، لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، فيما أسندت مهمة إدارة تقنية الفيديو "الفار - VAR"، للتونسي هيثم قيراط، والجزائري لحلو بنبراهام.

المصدر: وكالات