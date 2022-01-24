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برينتفورد الإنجليزي يمدد عقد مدربه حتى 2025

الرياضة

برينتفورد الإنجليزي يمدد عقد مدربه حتى 2025
legion-media.ru
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أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الاثنين تمديد عقد مدربه الدنماركي توماس فرانك ومساعده براين ريمر حتى 2025.

وتولى فرانك الذي عمل سابقا مساعدا للمدرب دين سميث، تدريب النادي اللندني في أكتوبر 2018، وقاده للصعود إلى دوري النخبة في الموسم الماضي ويحتل حاليا المركز الـ14 في ترتيب "البريميرليغ".

وقال فرانك في رسالة عبر الفيديو نشرها الموقع الرسمي للنادي إنه سعيد "للاستمرار بهذه الرحلة الرائعة".

وتابع: "لقد صنعنا الكثير من تاريخ برينتفورد. أتطلع قدما لتقديم الأفضل كل يوم في محاولة صناعة تاريخ جديد مع كل الأشخاص الرائعين في النادي".

المصدر: "أ ف ب"

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