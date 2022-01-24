برينتفورد الإنجليزي يمدد عقد مدربه حتى 2025

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الاثنين تمديد عقد مدربه الدنماركي توماس فرانك ومساعده براين ريمر حتى 2025.

✍ We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025



📄 https://t.co/Ei7PqoORjJ#BrentfordFCpic.twitter.com/aF1QViGRRY — Brentford FC (@BrentfordFC) January 24, 2022

وتولى فرانك الذي عمل سابقا مساعدا للمدرب دين سميث، تدريب النادي اللندني في أكتوبر 2018، وقاده للصعود إلى دوري النخبة في الموسم الماضي ويحتل حاليا المركز الـ14 في ترتيب "البريميرليغ".

وقال فرانك في رسالة عبر الفيديو نشرها الموقع الرسمي للنادي إنه سعيد "للاستمرار بهذه الرحلة الرائعة".

وتابع: "لقد صنعنا الكثير من تاريخ برينتفورد. أتطلع قدما لتقديم الأفضل كل يوم في محاولة صناعة تاريخ جديد مع كل الأشخاص الرائعين في النادي".

🗣 "We've created a lot of Brentford history. I'm looking forward to 𝙙𝙤 𝙢𝙮 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙨𝙞𝙣𝙜𝙡𝙚 𝙙𝙖𝙮 𝙩𝙤 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙣𝙚𝙬 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮"



The boss after he and Brian Riemer sign new deals through to 2025#BrentfordFCpic.twitter.com/8DEnZb33DM — Brentford FC (@BrentfordFC) January 24, 2022

المصدر: "أ ف ب"