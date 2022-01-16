سلسلة عدم الخسارة تنقطع.. الجزائر تتجرع مرارة الهزيمة أمام غينيا الاستوائية (فيديو)

حقق منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة كبيرة بتغلبه على نظيره الجزائري حامل اللقب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس إفريقيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد إستيبان أوبيانغ في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

🏆—امـم افـريـقـيـا 2021



🇩🇿 الجزائر 0 × 1 غينيا الإستوائية 🇬🇶

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🎥— هدف اول لـ منتخب غينيا الأستوائية عن طريق اوبونو



• الحساب الأساسي @CAF_2021

pic.twitter.com/J2PTGos3q2 — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد منتخب الجزائر حامل اللقب عند نقطة يتيمة جمعها من تعادله سلبيا في الجولة الأولى أمام سيراليون ويقبع في مؤخرة ترتيب المجموعة الخامسة.

وهذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الجزائري بعد سلسلة مميزة مكونة من 35 مباراة من دون هزيمة.

نهاية المباراة! 🔚



🇩🇿 الجزائر 0-1 غينيا الاستوائية 🇬🇶



منتخب الرعد الوطني يحقق فوزًا هامًا على المنتخب الجزائري بطل النُسخة الماضية في #كأس_الأمم_الإفريقية 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #ALGGNQpic.twitter.com/6zKp0NWdk2 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

في المقابل، جمع منتخب غينيا الإستوائية نقاطه الثلاث الأولى في البطولة بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام ساحل العاج بهدف دون مقابل.

وفي المباراة الثانية في وقت سابق اليوم، تعادل منتخبا ساحل العاج وسيراليون بنتيجة 2-2.

ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- ساحل العاج برصيد 4 نقاط

2- غينيا الإستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر برصيد نقطة واحدة

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT