كأس إفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخبات بعد نهاية الجولة الثانية والمتأهلين إلى ثمن النهائي

أسدل الستار اليوم الأحد عن الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وضمنت ثلاث منتخبات من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية تأهلها مبكرا إلى دور الـ16 قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل إلى الدور المقبل (ثمن النهائي) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الأولى:

1- الكاميرون برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط

3- الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط

4- إثيوبيا بدون رصيد.

الكاميرون إلى دور الـ16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021🔝



إليكم ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مواجهات اليوم! 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/x4gjJVWfyK — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 14, 2022

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثانية:

1- غينيا برصيد 4 نقاط

2- السنغال برصيد 4 نقاط

3- مالاوي برصيد 3 نقاط

4- زيمبابوي بدون رصيد.

بعد نهاية الجولة الثانية، غينيا والسنغال يتشاركان الصدارة ومالاوي تحقق أول فوز أمام زيمبابوي 🔢



إليكم ترتيب المجموعة الثانية في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/3a9XLD3R7H — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 14, 2022

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل)

2- الغابون برصيد 4 نقاط

3- غانا برصيد نقطة واحدة

4- جزر القمر بدون نقاط.

المغرب تضمن التأهل إلى الدور القادم 🦁

نقطة مشتركة بين الجابون وغانا 🤝



ترتيب المجموعة الثالثة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/JazrRZvU7r — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- مصر برصيد 3 نقاط

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

بطاقة التأهل الأولى: ✅

بطاقة التأهل الثانية: ⌛️



ترتيب المجموعة الرابعة من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بعد نهاية مباريات اليوم 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/eadr3BAlKX — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الخامسة:

1- ساحل العاج برصيد 4 نقاط

2- غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر بدون نقاط.

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة السادسة:

1- غامبيا برصيد 4 نقاط

2- مالي برصيد 4 نقاط

3- تونس برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون رصيد (ودعت البطولة رسميا).

تعادل إيجابي بين جامبيا ومالي، وتونس تقتنص أول فوز لها أمام موريتانيا



إليكم ترتيب المجموعة السادسة بعد نهاية الجولة الثانية 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021pic.twitter.com/Vf3ih06Ype — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

قبل انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات ⌛



تعرف على المعايير التي تحدد تأهل أفضل أربعة منتخبات تتواجد في المركز الثالث 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/FHZAIGPLet — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

المصدر: RT