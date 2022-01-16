 
مباشر

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني في السعودية

الرياضة

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني في السعودية
gsaksa/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6m0

توج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل ثنائية الفريق الملكي الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 38 و52 على الترتيب.

وبهذا اللقب رفع ريال مدريد عدد كؤوسه في السوبر الإسباني إلى 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا.

إقرأ المزيد
ريال مدريد يقصي برشلونة ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)
ريال مدريد يقصي برشلونة ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه البرازيلي إيدير ميليتاو عقب تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.

يذكر أن ريال مدريد تغلب خلال طريقه إلى النهائي على غريمه برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 3-2، فيما وصل أتلتيك بيلباو إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد 2-1 في المباراة الثانية من المربع الذهبي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا