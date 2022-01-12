ريال مدريد يقصي برشلونة ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن نصف نهائي المسابقة التي تستضيفها السعودية.

وتقدم الفريق الملكي بالنتيجة عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

برشلونة 0-1 ريال مدريد | هدف فينيسوس 😰



pic.twitter.com/V8HtPf45AN — عبدالرحمن ⌨️ (@ibuxrv) January 12, 2022

وعادل برشلونة في الدقيقة الـ41 عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ.

وعاد ريال مدريد للتقدم مرة ثانية في الدقيقة الـ72 بقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق عادل أنسو فاتي النتيجة لبرشلونة برأسية متقنة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول سجل ريال مدريد هدفه الثالث عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وبقيت النتيجة على حالها (3-2) حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحسم الفريق الملكي الكلاسيكو الإسباني لمصلحته.

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ي عيني المرتد و الهـدف ي فالفيردي . 🤍😱#ريال_مدريد_برشلونةpic.twitter.com/alAKrrq6aI — N ? 🇵🇹 (@Cc__Rr__7) January 12, 2022

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر الإسباني مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد غدا الخميس.

📸| لوك دي يونغ يحتفل بهدف التعادل في شباك كورتوا ⚽️#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦#Supercopapic.twitter.com/xiBQLTqYzB — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022

📸| كأس السوبر في حضرة درة الملاعب 🤩🏟#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/0beHSS0FPe — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022

المصدر: RT