ريال مدريد يقصي برشلونة ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)
تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن نصف نهائي المسابقة التي تستضيفها السعودية.
وتقدم الفريق الملكي بالنتيجة عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.
برشلونة 0-1 ريال مدريد | هدف فينيسوس 😰— عبدالرحمن ⌨️ (@ibuxrv) January 12, 2022
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وعادل برشلونة في الدقيقة الـ41 عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ.
#ريال_مدريد_برشلونه— نون الثامر (@Noon_Althamer) January 12, 2022
هدف برشلونة .. تعليق أسباني!pic.twitter.com/OtJliPvkZ9
وعاد ريال مدريد للتقدم مرة ثانية في الدقيقة الـ72 بقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيما.
الثااااااااني الحكوووومة بنزيما 🔥🔥— Abdullah (@A050j) January 12, 2022
#ريال_مدريد_برشلونة
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وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق عادل أنسو فاتي النتيجة لبرشلونة برأسية متقنة.
انسوووو فااااااتي ❤️💙💪🏼— #ittawi_barca (@Ahmed_Toffi) January 12, 2022
#ريال_مدريد_برشلونهpic.twitter.com/9QWTNDXs1t
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.
وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول سجل ريال مدريد هدفه الثالث عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.
وبقيت النتيجة على حالها (3-2) حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحسم الفريق الملكي الكلاسيكو الإسباني لمصلحته.
-— N ? 🇵🇹 (@Cc__Rr__7) January 12, 2022
ي عيني المرتد و الهـدف ي فالفيردي . 🤍😱#ريال_مدريد_برشلونةpic.twitter.com/alAKrrq6aI
وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر الإسباني مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد غدا الخميس.
فينيسيوس يتقدم للريال ✅.. وأنشيلوتي يحتفل 👋#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/KwYMZnGnvR— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022
📸| لوك دي يونغ يحتفل بهدف التعادل في شباك كورتوا ⚽️#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦#Supercopapic.twitter.com/xiBQLTqYzB— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022
📸| كأس السوبر في حضرة درة الملاعب 🤩🏟#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/0beHSS0FPe— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2022
المصدر: RT
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