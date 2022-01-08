من مدينة عامودا.. محمود داوود يقود بوروسيا دورتموند بهدف قاتل (فيديو)

خرج فريق بوروسيا دورتموند بفوز ثمين من ملعب مضيفه آينتراخت فرانكفورت (3-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين مبكرين حملا توقع المهاجم الكولومبي رافائيل بوري في الدقيقتين (15 و24) من زمن الشوط الأول.

ولكن بوروسيا تمكن من قلب الأمور رأسا على عقب، فقد رد البلجيكي ثورغان هازارد بهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 71، وأدرك زميله الإنجليزي التعادل بحلول الدقيقة 87.

واقتنص لاعب خط الوسط، محمود داوود، هدف الفوز للضيوف في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء.

⏱️ '70 🦅2⃣➖0⃣💛



⏱️ '89 🦅2⃣➖3⃣💛



An instant #Bundesliga classic as @BlackYellow come from behind to claim their first league win in Frankfurt since 2013. 👏 pic.twitter.com/5uAecGG68y — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 8, 2022

يذكر أن محمود داوود من عائلة كردية مهاجرة إلى ألمانيا، ولد في الأول من يناير 1996 في بلدة عامودا الواقعة في شمال شرق سوريا.

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ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 37 نقطة، ويحتل المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر بايرن ميونخ، الذي مني بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا".

في حين توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت، بعد هذه الهزيمة، عند 27 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب "البوندسليغا"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT