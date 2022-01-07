ليفاندوفسكي يبدأ العام الجديد 2022 بتسجيل هدف بطعم العلقم.. فيديو

بدأ فريق بايرن ميونخ مشواره في العام الجديد 2022، بهزيمة في عقر داره أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، في الجولة 18 من الدوري الألماني.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للعملاق البافاري مبكرا في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، ولم يحالفه الحظ في مناسبتين عندما سدد كرتين بشكل رائع واحدة ارتدت من القائم وأخرى من العارضة.

ليرد بوروسيا مونشنغلادباخ الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، فلوريان نيوهاوس، وستيفان لاينير في الدقيقتين (27 و31) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا".

وعزز ليفاندوفسكي (33 عاما) حامل الحذاء الذهبي، تربعه على عرش صدارة هدافي "البوندسليغا" هذا الموسم بوصوله إلى 20 هدفا، مبتعدا بفارق 4 أهداف عن وصيفه التشيكي باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن.

في حين توقف رصيد بايرن ميونخ، بعد هذه الهزيمة، عند 43 نقطة، ولكنه يحتل صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفارق 9 نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على نادي آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 22 نقطة، وقفز إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البوندسليغا"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات