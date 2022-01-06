كأس أمم إفريقيا.. مصر تعول على صلاح لاستعادة مجدها القاري

يعول منتخب مصر على نجمه محمد صلاح، المتألق بشكل لافت مع فريقه ليفربول هذا الموسم، لاستعادة مجده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل في الكاميرون.

وعلى عكس معظم المنتخبات المتوجهة إلى الكاميرون، ستعتمد مصر كما درجت العادة بشكل كبير على النجوم المحليين، حيث اختار المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، البرتغالي كارلوس كيروش، 19 لاعبا من الدوري المحلي، مع ستة محترفين فقط في الخارج، على رأسهم صلاح، متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم برصيد 16 هدفا.

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ويحمل "الفراعنة" الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة القارية، برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2010 في أنغولا، عندما توجوا باللقب الثالث تواليا (2006 في مصر و2008 في غانا).

وغابت مصر عن منصات التتويج منذ ذلك الوقت حتى العام 2017، عندما بلغت المباراة النهائية وخسرت أمام الكاميرون 1-2، قبل أن تخرج خالية الوفاض من الدور ثمن النهائي في النسخة الأخيرة على أرضها على يد جنوب إفريقيا.

وتلعب مصر في النهائيات المقبلة في المجموعة الرابعة، إلى جانب نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو، علما بأن متصدر المجموعة ووصيفه يتأهلان مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: أ ف ب