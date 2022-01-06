رسميا.. إلغاء مباراة تونس وسيراليون وتأجيل سفر "نسور قرطاج" للكاميرون

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تأجيل سفر منتخب "نسور قرطاج" إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعد إلغاء مباراته أمام سيراليون.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: "اعتذر منتخب سيراليون مؤخرا عن إجراء المقابلة الودية التي كانت مبرمجة ليوم 7 يناير 2022".

وأكد الاتحاد التونسي، أنه وعلى إثر إلغاء هذه المقابلة الودية، قرر الإطار الفني للمنتخب الوطني إجراء تعديل في البرمجة وفي موعد سفر المنتخب التونسي للكاميرون، حيث تم تأجيل سفر بعثة المنتخب إلى يوم السبت.

وأشار الاتحاد التونسي في بيانه إلى أنه "جاري التنسيق مع الخطوط التونسية لتأكيد موعد السفر بشكل نهائي حسب الإمكانيات المتاحة للخطوط التونسية".

ويواصل منتخب تونس تدريباته استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة بين التاسع من يناير الجاري والسادس من فبراير المقبل.

ويلعب المنتخب التونسي في كأس إفريقيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات مالي، وموريتانيا، وغامبيا.

المصدر: الاتحاد التونسي لكرة القدم