أنباء عن رفض لاعبي الغابون السفر للكاميرون للمشاركة في كأس إفريقيا

أكدت وسائل إعلام غابونية، أن بعثة المنتخب، المتواجدة حاليا في الإمارات، رفضت ركوب الطائرة المتجهة صوب الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل.

وذكرت المصادر، أن اللاعبين يصرون على عدم المشاركة في البطولة القارية في حال لم يتسلموا مستحقاتهم المالية العالقة.

🚨Les joueurs des panthères du #Gabon, refusent de monter dans l'avion afin de rallier Yaounde. Ils exigent le paiement de leurs primes avant de rejoindre la capitale politique du Cameroun. 🚨 #CAN2021#CanTotalEnergiescameroun2021pic.twitter.com/r9MIexqvwZ — ken edgard (@edgard_ken) January 5, 2022

ويفكر الاتحاد الغابوني لكرة القدم في خيار المشاركة بفريق من اللاعبين المحليين، إذا ما فشل في التوصل إلى اتفاق مع لاعبي المنتخب الأول.

وأوقعت قرعة البطولة القارية منتخب الغابون في المجموعة الثالثة، إلى جانب المغرب، وغانا، وجزر القمر.

المصدر: وكالات