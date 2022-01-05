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برشلونة يقلب الطاولة على ليناريس (فيديو)

الرياضة

برشلونة يقلب الطاولة على ليناريس (فيديو)
AFP JORGE GUERRERO
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تخطى فريق برشلونة عقبة مضيفه ليناريس ديبورتيفو نادي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.

وسجل المهاجم هوغو دياز هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد مرور 19 دقيقة على بداية اللقاء، بتسديدة رأسية رائعة. ولكن برشلونة رد الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي ولاعب خط الوسط الإسباني فيران جوتغلا في الدقيقتين (63 و69) على الترتيب.

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وشهدت المباراة ظهور البرازيلي داني ألفيس في تشكيلة برشلونة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات ونصف، بعد عودته للنادي الكتالوني في صفقة انتقال حر قبل نهاية عام 2021.

المصدر: RT 

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