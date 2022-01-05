تدنيس شعار برشلونة.. رد فعل داني ألفيس (فيديو)
أظهر النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم احتراما كبيرا لشعار ناديه الجديد القديم برشلونة، مؤكدا أنه لا توجد صغائر في عقلية المنتصر.
ونشر الحساب الرسمي لقناة "MatchTV" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه داني ألفيس وهو يتجنب تدنيس شعار فريقه برشلونة المرسوم على أرضية الملعب خلال تدريبات الفريق، بعكس اللاعبين الشباب.
وأرفق الفيديو بتعليق: "درس في الاحترام من داني ألفيس. لا توجد صغائر في عقلية المنتصر. سيكون من المفيد لشباب الفريق الكتالوني معرفة ذلك".
Урок уважения от Дани Алвеса ✊— Матч ТВ (@MatchTV) January 5, 2022
В победных традициях нет мелочей – каталонской молодежи будет полезно узнать об этом 👨🏼🏫
📹 тикток gael10fcb pic.twitter.com/Y7PUjCa2KB
وأعلن نادي برشلونة، رسميا تسجيل داني ألفيس في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي جاهزيته لخوض مباراته الأولى بقميص "البلوغرانه" بعد عودته، أمام مضيفه ليناريس، اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.
قائمة الفريق لمباراة الكأس— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 5, 2022
داني ألفيش يسافر مع المجموعة في انتظار تسجيله رسمياً في الفريق
🔜 #LinaresBarçapic.twitter.com/ATNRtrMIdi
وتوصل برشلونة في 21 ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع ألفيس يعود بموجبه الظهير الأيمن البرازيلي إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق ساو باولو.
المصدر: وكالات
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