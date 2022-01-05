شاهد.. ليناريس المتواضع يصعق برشلونة بهدف مبكر رائع
AFP Pau BARRENA
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فاجأ فريق ليناريس ديبورتيفو المشارك في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضيفه العريق برشلونة بهدف مبكر في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.
وسجل المهاجم هوغو دياز هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد مرور 19 دقيقة على بداية اللقاء، بتسديدة رأسية رائعة.
Wow.— ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2022
Third division side Linares lead Barcelona 😳 pic.twitter.com/tdAY5AA665
وشهدت المباراة ظهور البرازيلي داني ألفيس في تشكيلة برشلونة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات ونصف، بعد عودته للنادي الكتالوني في صفقة انتقال حر قبل نهاية عام 2021.
المصدر: RT
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