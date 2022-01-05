شاهد.. ليناريس المتواضع يصعق برشلونة بهدف مبكر رائع

فاجأ فريق ليناريس ديبورتيفو المشارك في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضيفه العريق برشلونة بهدف مبكر في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.

وسجل المهاجم هوغو دياز هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد مرور 19 دقيقة على بداية اللقاء، بتسديدة رأسية رائعة.

Wow.



Third division side Linares lead Barcelona 😳 pic.twitter.com/tdAY5AA665 — ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2022

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وشهدت المباراة ظهور البرازيلي داني ألفيس في تشكيلة برشلونة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات ونصف، بعد عودته للنادي الكتالوني في صفقة انتقال حر قبل نهاية عام 2021.

المصدر: RT