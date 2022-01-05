الزلزولي يشعل مواقع التواصل بصورة.. هل قرر تمثيل المغرب رسميا؟

نشر نجم نادي برشلونة الصاعد، عبد الصمد الزلزولي، صورة تظهره مرتديا قميص منتخب المغرب، ليثير التكهنات حول إمكانية تمثيله المغرب بعدما رفض المشاركة مع "أسود الأطلس" في كأس إفريقيا.

وشارك الزلزولي مع متابعيه عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي بموقع التواصل "إنستغرام"، صورة له بقميص منتخب المغرب، وهو ما اعتبره البعض إشارة على رغبة اللاعب في تمثيل المغرب رغم محاولات الاتحاد الإسباني لكرة القدم ثنيه عن ذلك وإغرائه لحمل قميص منتخب "لاروخا".

وكان الزلزولي، أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن رفض المشاركة رفقة "أسود الأطلس" في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها في الكاميرون الأحد المقبل، بهدف التركيز على مسيرته مع فريقه برشلونة في الوقت الراهن، قبل أن تؤكد وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب سيمثل إسبانيا مستقبلا، وهو ما نفاه في وقت لاحق رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع.

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ويبلغ الزلزولي من العمر 20 عاما، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته هناك.

وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

ويتضمن عقد الزلزولي مع برشلونة شرطا جزائيا ضخما، قيمته 200 مليون يورو.

المصدر: RT