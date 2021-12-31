نادال يعلن شفاءه من كورونا ووصوله إلى ملبورن لخوض بطولة أستراليا المفتوحة

وصل رافائيل نادال إلى ملبورن استعداد لخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا كما أعلن النجم الإسباني اليوم الجمعة.

ونشر نادال صورة له على أحد ملاعب ملبورن عبر حسابه في "إنستغرام"، وأرفقها بعبارة: "لا تقولوا لأحد، لكني هنا".

وكان نادال المتوج بطلا في أستراليا مرة واحدة عام 2009، أصيب بفيروس كورونا بعد خوضه مباراة استعراضية في أبو ظبي قبل أسبوعين، وقد أشار إلى أنه عانى "من لحظات غير جيدة".

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ولم يكن نادال الوحيد الذي أصيب بفيروس كورونا بعد مشاركته في أبو ظبي، بل أيضا الروسي أندريه روبليف المصنف خامسا عالميا، والسويسرية بيليندا بنتشيتش بطلة أولمبياد طوكيو.

ويشكل وصول نادال دفعة كبيرة لمنظمي البطولة الأسترالية التي تنطلق في الـ17 من الشهر المقبل وتستمر حتى 30 منه.

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المصنف أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في البطولة لا سيما بعد انسحابه من خوض كأس ATP للمنتخبات علما بأنه توج في ملبورن تسع مرات آخرها العام الماضي.

ورفض دجوكوفيتش التأكيد في ما إذا تلقى اللقاح من عدمه حيث يتعين على كل لاعب مشارك في البطولة أن يكون خضع له أو حصل على إفادة طبية بهذا الشأن.

وتغيب أسماء كبيرة عن البطولة الأسترالية بداعي الإصابة أو العدوى بفيروس كورنا على غرار السويسري روجر فيدرر والأمريكية سيرنيا وليامز بالإضافة إلى النمساوي دومينيك تييم.

المصدر: أ ف ب