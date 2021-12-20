نادال يعلن إصابته بكورونا قبل انطلاق بطولة أستراليا

أعلن نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا، وذلك غداة عودته من أبوظبي حيث كان يشارك في دورة استعراضية.

وقال المصنف أولا عالميا سابقا على حسابه في موقع "تويتر"، إن الفحص الذي أجراه عند وصوله إلى إسبانيا أثبت إصابته بكورونا.

Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

وأضاف "أعيش لحظات صعبة لكنني أتمنى أن أتحسن شيئا فشيئا. أنا الآن في طريقي للمنزل وأبلغت كل المخالطين بهذه النتيجة".

Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

وخسر نادال، المباراتين اللتين خاضهما الأسبوع المنصرم في دورة أبوظبي الاستعراضية ضد البريطاني أندي موراي، والكندي دنيس شابوفالوف، وذلك في أول مشاركة له بعد غياب لأربعة أشهر بسبب إصابة في قدمه.

وتعتبر المشاركة في أبوظبي خطوة مهمة لنادال، الذي أعلن أنه لن يشارك سوى في دورة رسمية واحدة قبل انطلاق بطولة أستراليا في 17 يناير المقبل.

المصدر: وكالات