بعد تعرضه للإصابة أمام ليفربول.. الكشف عن مدة غياب جيمي فاردي هداف ليستر سيتي

أعلن ليستر سيتي أن مهاجمه جيمي فاردي سيبتعد عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع إثر تعرضه لإصابة في فخذه الثلاثاء، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على ليفربول 1-0 في "البريميرليغ".

واعتبر الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز مدرب ليستر أن الإرهاق المتراكم في نهاية هذا العام وبشكل خاص توالي مباريات الدوري الممتاز، ولا سيما مرحلة الـ"بوكسينغ داي"، وكذلك تفشي فيروس كورونا مجددا، ساهما في إصابة فاردي أمام "الريدز" ضمن الجولة الـ20 من المسابقة.

Ahead of #LeiNor, manager Brendan Rodgers says #lcfc could be without striker Jamie Vardy for the ‘next three to four weeks’ with a hamstring injury. — Leicester City (@LCFC) December 30, 2021

إقرأ المزيد

وسبق لفاردي البالغ 35 عاما، أن عانى من إصابة عضلية خلال الخسارة أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح في الـ22 من الشهر الجاري، ما أجبر مدربه على إراحته في مباراة الخسارة المذلة 3-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري في المرحلة الـ19.

ويعتبر فاردي أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم، كما يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري الممتاز مع 9 أهداف في 15 مباراة.

ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة، من 6 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

المصدر: أ ف ب