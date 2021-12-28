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ليفربول يتجرع مرارة الهزيمة الثانية هذا الموسم في "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

ليفربول يتجرع مرارة الهزيمة الثانية هذا الموسم في
Globallookpress Nick Potts via www.imago-images.
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تلقى ليفربول خسارة مريرة أمام مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ليستر بالفضل في الفوز لنجمه أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

وأهدر المصري محمد صلاح نجم "الريدز" فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الـ15 تصدى لها ببراعة الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وهذه الخسارة الثانية لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم بعد الأولى أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

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وبهذا الفوز، رفع ليستر رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني متأخرا بـ6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: RT

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