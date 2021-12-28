شاهد.. صلاح يفشل في التسجيل في المرمى الخالي بعد إهداره ركلة جزاء

أهدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه ليستر سيتي ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة الـ15 بعد أن تعرض للعرقلة في منطقة جزاء المنافس، وانبرى النجم المصري لتنفيذ ركلة الجزاء ولكن حارس ليستر، الدنماركي كاسبر شمايكل تصدى لها ببراعة لترتد منه باتجاه صلاح الذي ارتقى وأرسلها برأسه مجددا نحو المرمى الخالي، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها الدفاع.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في "الريدز" البرتغالي ديوغو جوتا، فيما يأتي جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

محمد صلاح ضيع بلنتي امام ليستر ستي

اخر بلنتي ضيعه صلاح كان 2017 بـ الدوري مع

ليفربول ، رقم كبير وانكسر الليله .. pic.twitter.com/Ew4vHQsNf8 — توكس | T W X X 7 . (@twx07) December 28, 2021

المصدر: RT