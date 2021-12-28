 
مباشر

شاهد.. صلاح يفشل في التسجيل في المرمى الخالي بعد إهداره ركلة جزاء

الرياضة

شاهد.. صلاح يفشل في التسجيل في المرمى الخالي بعد إهداره ركلة جزاء
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2ad

أهدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه ليستر سيتي ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة الـ15 بعد أن تعرض للعرقلة في منطقة جزاء المنافس، وانبرى النجم المصري لتنفيذ ركلة الجزاء ولكن حارس ليستر، الدنماركي كاسبر شمايكل تصدى لها ببراعة لترتد منه باتجاه صلاح الذي ارتقى وأرسلها برأسه مجددا نحو المرمى الخالي، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها الدفاع.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في "الريدز" البرتغالي ديوغو جوتا، فيما يأتي جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا