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الصين تحظر رسم وشم جديد على لاعبي المنتخب لكرة القدم

الرياضة

الصين تحظر رسم وشم جديد على لاعبي المنتخب لكرة القدم
AFP OLI SCARFF
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منعت السلطات الرياضية في الصين بشدة لاعبي المنتخب الوطني من تطبيق وشم جديد على أجسادهم.

وفي بيان رسمي قالت هيئة الرياضة الصينية: "يمنع منعا باتا على لاعبي المنتخب الوطني وفريق الشباب تحت سن 23 عاما الحصول على وشم جديد، وينصح أولئك الذين لديهم وشم بالفعل بإزالته".

الصين تحظر رسم وشم جديد على لاعبي المنتخب لكرة القدم
AFP
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وتابعت: "بالنسبة لفريق الشباب الأقل من 20 عاما والفرق الأصغر، يمنع منعا باتا على اللاعبين وضع الوشم".

وأشارت هيئة الرياضة الصينية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إظهار الروح الإيجابية للاعبي كرة القدم الصينيين بشكل عام وتقديم نموذج جيد للمجتمع".

في يناير 2018، حظرت السلطات الصينية عرض المشاهير بالوشم على شاشة التلفزيون الرسمي.

وتنتهج السلطات الصينية باستمرار سياسة تهدف للحفاظ على القيم الأخلاقية المتأصلة في المجتمع الصيني.

المصدر: "وكالة "تاس"

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