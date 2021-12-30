تقارير: مقابل مليار دولار.. صندوق الاستثمار السعودي بات لاعبا رئيسيا في الدوري الإيطالي

عاد صندوق الاستثمارات السعودي من جديد إلى الواجهة بعد أنباء عن استحواذه على نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد فترة من الهدوء والنفي من الجانب الإيطالي.

وتزعم صحيفة The International Business Times الاقتصادية الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات السعودي، الذي استحوذ في أكتوبر الماضي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 409 ملايين دولار، سيشتري إنتر مقابل مليار دولار (884.109 مليون يورو) خلال الأيام القليلة المقبلة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن اهتمام من صندوق الاستثمارات السعودي بحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

In the coming days, while the legal paperwork reaches #InterMilan headquarter, a “game-changer” announcement will be made. #SaudiArabia#PIF will acquire the Italian #football team. The club should be acquired for an astonishing $1 billion.#Inter#SerieAhttps://t.co/Q8KSDUKyTx — Financial Sports® (@FinancialSs) December 29, 2021

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ووفقا لتقرير من الصحيفة الاقتصادية الأمريكية فإن الصفقة تمت بالفعل وستصل الأوراق إلى المقر الرئيسي للإنتر خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان ملاك النادي الإيطالي عن تراجع أزمة ديون النادي، ولكن من المعروف جيدا أن مجموعة "Suning Holdings Group" الصينية والتي تملك 70% من أسهم إنتر، تبحث عن مستثمرين جدد لقيادة النادي.

وبسبب الأزمة المالية، التي تكبد بها إنتر حوالي 13.2 مليون يورو شهريا، اضطر "النيراتزوري" في الصيف إلى بيع روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي، بعد أن كانا من بين أهم نجوم الفريق.

ومنذ إتمام صفقة الاستحواذ على نيوكاسل، ارتبط صندوق الاستثمارات السعودي بشراء نادي إنتر الإيطالي، لكن ملاك "النيراتزوري" أكدوا دائما عدم استعدادهم للبيع.

ويملك الصندوق حوالي 400 مليار يورو، ويمكن أن تجعل الصفقة من نادي إنتر واحدا من بين أغنى الأندية في العالم.

وتعد صفقة الاستحواذ على النادي الإيطالي إلى جانب نيوكاسل الإنجليزي سابقا جزءا من خطة واسعة للسلطات السعودية لتصبح لاعبا رئيسيا في عالم الرياضة وخاصة كرة القدم.

وانتشرت أنباء أن صندوق الاستثمارات السعودي يجري محادثات لشراء نادي أولمبيك مرسيليا من دوري الدرجة الأولى الفرنسي وفريق غير معروف من الدرجة الأولى البرازيلي.

المصدر: ibtimes