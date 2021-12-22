المدير الرياضي لبرشلونة: يجب التخلص من بعض اللاعبين لإبرام صفقات

صرح المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ماتيو إلماني، بأن لدى النادي رؤية واضحة بشأن اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، ولكن يجب أولا رحيل بعض لاعبي الفريق الكتالوني.

وقال إلماني، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، حول الميركاتو الشتوي المقبل: "من أجل اتباع قانون اللعب المالي النظيف، يجب عليك التخلص من بعض اللاعبين قبل التفكير في إبرام صفقات جديدة".

وأضاف : "نحن واضحون جدا بشأن اللاعبين الذين نريدهم، لكن علينا أولا رحيل بعض لاعبي البارسا".

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وتعليقا على أداء برشلونة بعد تعادله مع مضيفه إشبيلية (1-1) أمس الثلاثاء، قال المدير الرياضي للنادي: "كنا متفوقين بشكل واضح على مدار 90 دقيقة، الفريق يطبق أفكار تشافي، نحتاج فقط إلى حسم المباريات، راضون عن تطور المستوى".

وأضاف "إذا صنعت الكثير من الفرص، وبالكاد يصل المنافس إلى مرماك، عليك أن تقدر ذلك، خاصة ضد خصم يطمح في حصد لقب الليغا".

وأتم إلماني: "يجب الوضع في الاعتبار، أن برشلونة يلعب دون أنسو فاتي وممفيس ديباي، ولكن على الرغم من كل شيء، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز".

المصدر: وكالات