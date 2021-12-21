شاهد.. تصرف لا أخلاقي للاعب في مباراة إشبيلية وبرشلونة

تعرض الفرنسي جيوليس كوندي مدافع إشبيلية للطرد بسبب تصرف متهور خلال مباراته أمام ضيفه برشلونة (1-1) التي جمعتهما يوم الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الإسباني بكرة القدم.

وقام كوندي برمي الكرة في وجه جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة، بعد احتكاك بسيط بينهما وخروج الكرة إلى خط التماس، في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

Jules Kounde gets a straight red for throwing the ball at Jordi Alba's face 😳 pic.twitter.com/SjLC6yTdHv — ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2021

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وأشهر حكم الساحة الدولي االإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المدافع الفرنسي بسبب تصرفه المتهور وسلوكه غير الأخلاقي.

المصدر: RT