الدخان الأبيض يخرج من "موقعة" إشبيلية وبرشلونة بالنسبة لريال مدريد

ساد تعادل بطعم الهزيمة مواجهة فريق إشبيلية وضيفه برشلونة (1-1) التي جمعتهما يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليخاندرو غوميز أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 32، ورد عليه المدافع رونالد أراوخو بهدف التعادل للفريق الكتالوني عندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة.

إقرأ المزيد

وأكمل فريق إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وخرج كل من الفريقين بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة بالنسبة لهما، وصب في مصلحة متصدر الدوري ريال مدريد برصيد 43 نقطة.

فقد رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة، ويحتل المركز الثاني على سلم الترتيب بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد.

بينما يشغل برشلونة المركز السابع في الدوري برصيد 28 نقطة.

المصدر: RT