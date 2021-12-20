شاهد.. إيقاف مباراة في سوريا بسبب عاصفة قوية
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أدت عاصفة مطرية في مدينة اللاذقية إلى إيقاف مباراة بين فريق جبلة وضيفه الحرية القادم من مدينة حلب، ضمن منافسات الدوري السوري للشباب بكرة القدم.
وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خروج اللاعبين من اللعب تحت المطر والرياح العاتية.
المصدر: RT
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