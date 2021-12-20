فراس الخطيب يصدر بيانا بعد قرار طرده من قبل الأولمبية السورية بسبب مباراة أساطير العرب

أصدر لاعب منتخب سوريا السابق، فراس الخطيب بيانا، ردا على قرار اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام بفرض عقوبة الطرد بحقه، على خلفية مشاركته في مباراة أساطير العرب.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية السورية صورة عن قرار العقوبة المفروضة على فراس الخطيب، جاء فيه: "فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام، وذلك لمخالفة قيم ومثل المنظمة وخروجه عن مبادئه الوطنية".

ونشر الحساب الرسمي لفراس الخطيب بيانا جاء فيه بأن اللاعب تفاجأ بقرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاء اللاعب مسبقا لحضور وتقديم أجوبة بخصوصه للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص، كما لم يتم إعلامه به حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه به لفهم سند العقوبة، وبانتظار أن يصله به بطريقة قانونية يبدو أن سبب العقوبة هو المشاركة في مباراة أساطير الفيفا مع أساطير الكرة العربية.

وأشار البيان إلى أن فراس الخطيب لم يكن يعلم بوجود المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت في المباراة.

وفي ما يلي صورة من نص بيان فراس الخطيب:

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وشارك فراس الخطيب في المباراة الودية بكرة القدم بين "أساطير العرب" و"نجوم الفيفا" التي جرت على ملعب "الثمامة" بمدينة الخور القطرية، على هامش النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، وانتهت بفوز "أساطير العرب" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

وقاد منتخب نجوم العالم، الإسرائيلي أفرام غرانت مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق، والذي شغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006.

المصدر: "facebook/feras83alkhatib"