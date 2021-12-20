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الأولمبية السورية تفرض عقوبة الطرد بحق فراس الخطيب بسبب إسرائيل

الرياضة

الأولمبية السورية تفرض عقوبة الطرد بحق فراس الخطيب بسبب إسرائيل
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فرضت اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام عقوبة الطرد بحق اللاعب السابق فراس الخطيب لمشاركته في مباراة الأساطير على هامش كأس العرب، بسبب تواجد مدرب إسرائيلي فيها.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية السورية صورة عن قرار العقوبة المفروضة على فراس الخطيب.

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وجرت المباراة الودية بكرة القدم بين "أساطير العرب" و"نجوم العالم" في ملعب "الثمامة" بمدينة الخور القطرية، على هامش النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، وانتهت بفوز "أساطير العرب" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

وقاد منتخب نجوم العالم، الإسرائيلي أفرام غرانت مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق، والذي شغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006.

المصدر: "facebook/Syrian.olympic.committee"

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