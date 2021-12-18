 
مباشر

نهائي مونديال العرب.. الجزائر تسعى لإحراز لقبها الأول وتونس للتتويج باللقب الثاني "تغطية مباشرة"

الرياضة

نهائي مونديال العرب.. الجزائر تسعى لإحراز لقبها الأول وتونس للتتويج باللقب الثاني
صفحة الاتحاد التونسي لكرة القدم على فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzkg

يستضيف ملعب "البيت" المونديالي في الدوحة في هذه الأثناء المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بين المنتخبين التونسي والجزائري.

وانطلقت المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على أرضية ملعب "البيت" الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج، ويديرها الحكم الألماني دانييل سيبرت.

- العارضة تمنع المنتخب التونسي من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة الـ14.

النشيد الوطني التونسي يؤديه المطرب التونسي صابر الرباعي، والنشيد الوطني الجزائري يؤديه الجزائري قادر جابوني.

وقبل ربع ساعة على انطلاق المباراة حضر لمدرجات ملعب النهائي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو.

ويتطلع المنتخب الجزائري لرفع "كأس العرب" لأول مرة في تاريخه، فيما سيحاول المنتخب التونسي إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة. 

وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

إقرأ المزيد
تعرف على التشكيلة الأساسية لنهائي كأس العرب بين
تعرف على التشكيلة الأساسية لنهائي كأس العرب بين "محاربي الصحراء" و"نسور قرطاج"

في المقابل، تأهل منتخب الجزائر "محاربي الصحراء" إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف "العنابي" القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا