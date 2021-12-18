نهائي مونديال العرب.. الجزائر تسعى لإحراز لقبها الأول وتونس للتتويج باللقب الثاني "تغطية مباشرة"

يستضيف ملعب "البيت" المونديالي في الدوحة في هذه الأثناء المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بين المنتخبين التونسي والجزائري.

وانطلقت المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على أرضية ملعب "البيت" الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج، ويديرها الحكم الألماني دانييل سيبرت.

فيديو| الدقيقة 21.. مزياني لاعب الجزائر يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول في مرمى تونس#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/H900m7ZrBt — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

- العارضة تمنع المنتخب التونسي من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة الـ14.

فيديو| الدقيقة 14.. العارضة تمنع منتخب تونس من تسجيل الهدف الأول في مرمى الجزائر#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/AzjrwvsMVt — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

نهائي كأس العرب 2021

تونس × الجزائر | النشيدين الوطنيين HD

- عبر: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/HLhAFQcG4p — عز مع كأس العرب (@z50695334) December 18, 2021

النشيد الوطني التونسي يؤديه المطرب التونسي صابر الرباعي، والنشيد الوطني الجزائري يؤديه الجزائري قادر جابوني.

وقبل ربع ساعة على انطلاق المباراة حضر لمدرجات ملعب النهائي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو.

فيديو |

وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى استاد البيت لحضور نهائي مونديال العرب بين الجزائر وتونس#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/pytQ553UL8 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

ويتطلع المنتخب الجزائري لرفع "كأس العرب" لأول مرة في تاريخه، فيما سيحاول المنتخب التونسي إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

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في المقابل، تأهل منتخب الجزائر "محاربي الصحراء" إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف "العنابي" القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT