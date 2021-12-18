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الجزائر تتوج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على تونس في النهائي (فيديو)

الرياضة

الجزائر تتوج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على تونس في النهائي (فيديو)
Reuters Suhaib Salem
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توج المنتخب الجزائري بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل من دون أهداف، لجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وعزز زميله ياسين براهيمي تقدم "محاربي الصحراء" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

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ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

واستضافت قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة. 

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT

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