حامي عرين "محاربي الصحراء" يتوج بجائزة القفاز الذهبي في كأس العرب

توج الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى منتخب بلاده بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في بطولة كأس العرب بكرة القدم، التي استضافتها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري.

تتويجات محاريبينا خلال كأس العرب 🏆🏅

• ياسين براهيمي

-أحسن لاعب في الدورة

-الحذاء الفضي لثاني أحسن هداف في الدورة

• يوسف بلايلي ثاني أحسن لاعب في الدورة

• رايس وهاب مبولحي أحسن حارس مرمى في الدورة

هنيئا 🎉 لأبطالنا !#LesVerts#teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie#FIFAArabCup2021pic.twitter.com/Q1fQ0PlKIQ — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 18, 2021

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مبولحي أفضل حارس في البطولة بعد تألقه الكبير ومساهمة تصدياته الرائعة في فوز الجزائر باللقب، حيث كان كلمة السر في عبور عقبة المغرب بالدور ربع النهائي، بعد تألقه في ركلات الترجيح.

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يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: RT