 
مباشر

تعرف على أفضل لاعب في بطولة كأس العرب "قطر 2021" (فيديو)

الرياضة

تعرف على أفضل لاعب في بطولة كأس العرب
AFP JACK GUEZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzma

توج الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العرب بكرة القدم التي استضافتها قطر في الفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري.

ونال براهيمي الكرة الذهبية بعد أن اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كأفضل لاعب في النسخة العاشرة من المسابقة.

ونال جائزة الكرة الفضية الجزائري يوسف بلايلي كثاني أفضل لاعب، فيما حصل القطري أكرم عفيف على الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

إقرأ المزيد
الجزائر تتوج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على تونس في النهائي (فيديو)
الجزائر تتوج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على تونس في النهائي (فيديو)

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا