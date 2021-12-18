تعرف على أفضل لاعب في بطولة كأس العرب "قطر 2021" (فيديو)
توج الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العرب بكرة القدم التي استضافتها قطر في الفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري.
ونال براهيمي الكرة الذهبية بعد أن اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كأفضل لاعب في النسخة العاشرة من المسابقة.
🇩🇿 ياسين براهيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب 🥇 #كأس_العرب#مونديال_العرب#نهائي_كاس_العرب#FIFArabCup#ArabCup2021#ArabCupFinalpic.twitter.com/h4ul2a9iSm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2021
ونال جائزة الكرة الفضية الجزائري يوسف بلايلي كثاني أفضل لاعب، فيما حصل القطري أكرم عفيف على الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.
#مجلس_قناة_الكاس | تعرف على الأفضل في مونديال العرب قطر 2021#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/RYlumNJAKr— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021
يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.
المصدر: RT
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