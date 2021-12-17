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أستراليا المفتوحة للتنس ستنظر في إعفاء بعض اللاعبين من شرط التلقيح

الرياضة

أستراليا المفتوحة للتنس ستنظر في إعفاء بعض اللاعبين من شرط التلقيح
AFP WILLIAM WEST
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قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إن البطولة ستنظر في طلبات اللاعبين الراغبين في إعفائهم من شرط تلقي اللقاح المضاد لكورونا قبل المشاركة في البطولة الكبرى الأولى للموسم المقبل.

وأشار كريج تايلي مدير البطولة إلى أن هيئة مستقلة تتكون من ثلاثة أطباء يعملون في مجالات المناعة والأمراض المعدية والصحة العامة ستتولى النظر في الطلبات.

وأكد تايلي أن القائمين على البطولة اتخذوا هذا القرار بالاشتراك مع وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية.

أستراليا المفتوحة للتنس ستنظر في إعفاء بعض اللاعبين من شرط التلقيح
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وقال تايلي في السابق إنه يتعين على جميع المشاركين في البطولة تلقي اللقاح المضاد للفيروس سريع العدوى وهو ما تسبب في شكوك في إمكانية مشاركة حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول في العالم والذي لم يكشف حتى الآن عن موقفه من تلقي اللقاح.

وقال الاتحاد الأسترالي للتنس إن جميع الطلبات التي ستقدم ستكون سرية ولن يكشف النقاب عن هوية مقدميها.

وقال مارتن باكولا وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا إن هذه الخطوة ربما تشكل سابقة لرياضات أخرى.

المصدر: "رويترز"

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