محرز وبن ناصر يهنئان "محاربي الصحراء" على التأهل إلى نهائي كأس العرب
هنأ الجزائريان رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وإسماعيل بن ناصر نجم وسط نادي ميلان الإيطالي منتخب بلادهما على تأهله لنهائي بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".
وكتب محرز عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي: "إلى النهائي.. تحيا الجزائر".
TAHIAAAAAAA 😍😍😍😂😂😂😂🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿— Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 15, 2021
بدوره، وجه بن ناصر التهاني لنجوم "الخضر"، وقال: "تحيا الجزائر، أحسنتم يا رفاق، لقد كانت أكثر من مجرد مباراة".
Tahia 🇩🇿— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 15, 2021
Bravo les gars, plus qu’un match 🙏🏽 #FIFArabCuppic.twitter.com/9Ii6mjd9oP
يذكر أن المنتخب الجزائري يشارك في البطولة من دون لاعبيه المحترفين في "القارة العجوز".
وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على أرضية ملعب "الثمامة" ضمن الدور نصف نهائي المسابقة.
وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة بعد غد السبت، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بفوزه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.
في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.
وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.
المصدر: RT
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